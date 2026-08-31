France: mort de Jean-François Leroy, fondateur du festival de photojournalisme Visa pour l’image

Jean-François Leroy, fondateur et directeur historique du festival de photojournalisme Visa pour l’Image, est mort d’un cancer lundi 31 août 2026, a annoncé sa famille ainsi que les organisateurs du festival, une information reprise par plusieurs médias dont La Libre Belgique et La Télé. Son décès survient le jour même de l’ouverture de la 38e édition de cette rencontre internationale, organisée chaque année à Perpignan, dans le sud de la France.

« Toute l’équipe de Visa pour l’Image – Perpignan et toute la famille de Jean-François Leroy ont la tristesse de vous annoncer la mort, ce lundi 31 août au matin, du fondateur et directeur historique du festival international du photojournalisme », a écrit le festival sur son compte Instagram. Sur X, l’organisation a ajouté qu’il « avait accompagné et mis en valeur des photojournalistes du monde entier ».

Jean-François Leroy avait fondé Visa pour l’Image, devenu au fil des décennies l’un des rendez-vous majeurs du photojournalisme international, où se retrouvent chaque année reporters, photographes et professionnels de l’image venus du monde entier. Il en assurait la direction depuis sa création.

La 38e édition du festival, dont l’ouverture était prévue ce même lundi, se tient donc dans un climat marqué par la disparition de son fondateur.