France – Manifestation du 19 janvier: un homme amputé d’un testicule après un coup de matraque

Un ingénieur franco-espagnol de 26 ans, qui prenait des photos lors de la manifestation ce jeudi contre la réforme des retraites à Paris, a dû être amputé d’un testicule après un coup de matraque d’un policier. Son avocate annonce qu’elle va porter plainte.

Un jeune homme de 26 ans a dû être amputé d’un testicule après avoir été frappé par un policier au niveau des parties génitales, lors de la manifestation du 19 janvier à Paris. Une plainte, avec constitution de partie civile, va être déposée dans les prochains jours pour violence volontaire ayant entraîné mutilation par personne dépositaire de l’autorité publique (passible de 15 ans de réclusion criminelle), a déclaré Me Lucie Simon, l’avocate du jeune homme, contactée par franceinfo.

Un acte « gratuit, voire sadique », selon la victime

« Il est en état de choc, ne comprend pas ce qu’il s’est passé », nous rapporte son avocate. « Il ne comprend pas la raison, ne présentait pas de danger. » Au moment des faits, ce manifestant « se trouvait à terre », avec « les deux mains sur son appareil » photo, poursuit-elle. « Il a la sensation d’un acte gratuit, voire sadique. Il n’a pas été interpellé par la suite, ce qui montre qu’il ne présentait pas de danger. Il était là pacifiquement, n’avait rien jeté. »

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a exprimé sur BFMTV son « empathie » envers le jeune homme, tout en soulignant « la nécessité de comprendre les conditions dans lesquelles cette intervention a été réalisée » et d’« identifier ce qui relève de la légitime défense ». « Quand on regarde l’image, on est forcément interpellé. Rien ne justifie de se retrouver opéré de la sorte, de se retrouver blessé. »