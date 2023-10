France – Mali : Bamako accuse Paris de déstabilisation et d’ingérence

- Publicité-

Les relations diplomatiques entre la France et le Mali connaissent un nouvel épisode de tensions à la suite des déclarations du ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, concernant la situation au Mali. Les autorités maliennes ont réagi avec véhémence aux propos du ministre français, accusant la France de chercher à déstabiliser le pays et remettre en cause son intégrité territoriale.

Le gouvernement de transition malien a exprimé sa profonde préoccupation quant aux propos tenus par le ministre des Armées de la République française, Sébastien Lecornu, devant des sénateurs français le 11 octobre 2023. Le ministre français a évoqué la résurgence du risque terroriste au Sahel et a suggéré qu’il pourrait y avoir une partition du Mali dans les semaines à venir.

Les autorités maliennes ont qualifié ces déclarations de « diffamatoires et attentatoires » à la souveraineté, à l’unité et à l’intégrité territoriale du Mali. Le gouvernement de transition a déploré le manque de réaction des autorités françaises face à ces affirmations du ministre des Armées.

Le porte-parole du gouvernement malien, le Colonel Abdoulaye Maiga, a souligné que le Mali n’était plus une colonie française depuis 1960 et a insisté sur le fait que le sort du pays ne devrait pas être déterminé à Paris. Il a exprimé des préoccupations quant à un prétendu plan de déstabilisation de la part de la France, visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Mali.

Les tensions entre les deux pays ont également été exacerbées par la demande du Mali de retirer les forces françaises de l’opération Barkhane, de l’opération Takuba de l’Union européenne et de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA).