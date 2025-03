France: Macron et Embaló discutent de la CEDEAO lors d’une rencontre à Paris

- Publicité-

Alors que la Guinée-Bissau traverse une crise politique, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló a rencontré lundi le président français Emmanuel Macron pour discuter de divers sujets, dont la situation au sein de la CEDEAO.

Après l’audience, Embaló a exprimé que « les relations entre la Guinée-Bissau et la République française ont atteint un nouveau sommet, marquant un niveau d’excellence élevé ». Les deux chefs d’État ont abordé les relations bilatérales, échangé sur les défis auxquels fait face la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et partagé leurs perspectives sur la situation en Ukraine, a précisé le président bissau-guinéen via ses réseaux sociaux.

Ce week-end, Umaro Sissoco Embaló a expulsé une mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau. La mission travaillait sur un « projet d’accord concernant la feuille de route pour les élections législatives et présidentielles prévues en 2025 ». La mission a quitté Bissau dans la matinée du 1er mars, après que des menaces d’expulsion aient été émises par Umaro Sissoco Embaló, a regretté la CEDEAO.

En fin de mandat, Embaló a prolongé son mandat de neuf mois. Il a récemment annoncé que les élections présidentielles et législatives se tiendraient le 30 novembre, bien que cette date soit contestée par l’opposition.