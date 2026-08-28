France : les sapeurs-pompiers annoncent déposer un préavis de grève du 8 septembre au 20 octobre

L’intersyndicale des sapeurs-pompiers a annoncé vendredi 28 août 2026 qu’elle déposerait un préavis de grève du 8 septembre au 20 octobre en France pour réclamer davantage de moyens, à l’approche de la présentation du projet de loi de modernisation de la sécurité civile et du premier vote du budget 2027.

Xavier Boy, porte-parole de l’intersyndicale, a expliqué à l’AFP que la période retenue couvre la remise du projet de loi annoncée pour le 8 septembre et le vote de la première partie du projet de loi de finances prévu le 20 octobre, afin de maintenir la pression entre ces deux échéances.

Dans un communiqué publié le 3 août 2026, l’intersyndicale des SDIS avait réclamé davantage d’effectifs, d’équipements, de moyens nationaux et de financements durables pour la sécurité civile.

Le 13 août 2026, Laurent Nuñez a annoncé que le projet de loi de modernisation de la sécurité civile serait présenté aux acteurs concernés le 8 septembre et que les discussions sur les ressources des SDIS se poursuivraient à l’automne dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027.