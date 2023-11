France: le rappeur Tiakola placé en garde à vue pour dégradations de bien public

- Publicité-

Le rappeur Tiakola, son manager et un ami, ont été arrêtés et placés en garde à vue dans la nuit de jeudi à vendredi à Noisy-le-Grand à la suite d’un concert. Ils font face à des accusations de dégradation de biens publics.

Alors qu’ils revenaient du concert de Gazo à l’Accor Arena de Paris ce jeudi, Tiokala son manager et un ami ont été attaqués par des individus non identifiés sur l’autoroute A4, à la sortie Noisiel (Seine-et-Marne). « Les agresseurs étaient plusieurs et l’un d’eux a asséné un coup de marteau sur le pare-brise de leur voiture pour tenter de les immobiliser », a appris Actu17 d’une source proche du dossier.

Pour échapper à leurs assaillants présumés, le conducteur du véhicule transportant Tiakola, a percuté une BMW dans sa fuite. Le propriétaire de la BMW s’est ensuite lancé à leur poursuite, cherchant à les contraindre à établir un constat amiable. En réaction, la Range Rover s’est dirigée rapidement vers le commissariat de Noisy-le-Grand, forçant l’entrée en enfonçant la barrière automatique.

Le trio à bord du véhicule a été interpellé et placé en garde à vue pour dégradation de bien public. Une enquête a été ouverte pour élucider l’affaire. Toutefois, les enregistrements de vidéosurveillance confirment la version d’une agression, précise la même source.