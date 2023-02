France: le père de Kylian Mbappé victime d’usurpation d’identité, le coupable condamné

Selon le journal Le Parisien, la justice française a condamné un homme qui se fait passer pour Wilfrid, le père de Kylian Mbappé, pour régulariser la situation de deux Algériens.

Après Kylian Mbappé, c’est au tour de son père, Wilfrid, d’être victime d’usurpation d’identité. Le tribunal de Versailles a en effet condamné un homme qui s’est fait passer pour le daron de la star française.

Selon les informations du journal Le Parisien, l’accusé, âgé de 48 ans, a contacté les préfectures des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de la Seine-et-Marne, en se présentant comme le père du joueur de PSG, afin d’obtenir des titres de séjour pour un couple algérien.

« J’ai honte, je regrette beaucoup ce que j’ai fait », a déclaré le faussaire. Il a été reconnu coupable de faux et usage de faux et condamné à dix mois d’emprisonnement sous bracelet électronique et 2000 euros d’amende.