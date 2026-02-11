Benin Web TV
France : le jugement en appel de Marine Le Pen fixé au 7 juillet

La cour d’appel de Paris a fixé au 7 juillet, à 13h30, la date à laquelle sera rendu le jugement dans l’affaire en appel concernant Marine Le Pen et plusieurs responsables du Rassemblement national, a précisé mercredi la juridiction.

Ousmane Traoré Samba
Le · MàJ le
Politique
1 min de lecture
Lors de l’audience, le procureur général a demandé qu’on inflige à la dirigeante d’extrême droite une inéligibilité de cinq ans. Cette demande intervient alors que Marine Le Pen brigue, pour la quatrième fois, la présidence de la République.

À la sortie de l’audience, contactée par quelques journalistes, elle a fait savoir qu’elle aurait souhaité que la décision soit connue plus tôt, laissant transparaître son impatience face à l’attente du dénouement judiciaire.

L’audience s’est tenue dans l’enceinte de la cour d’appel parisienne, où les avocats des parties et les magistrats ont débattu des points de droit soulevés en première instance. Si le tribunal suit les réquisitions, la sanction demandée pourrait avoir des conséquences directes sur la capacité de la présidente du RN à se présenter à l’élection présidentielle.

Les prochains jours, jusqu’au prononcé de la décision début juillet, devraient être marqués par une attention médiatique soutenue, tant pour l’avenir politique de Marine Le Pen que pour les répercussions sur la scène politique française.

