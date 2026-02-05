France : la lutte contre l’État islamique « priorité absolue », déclare Jean-Noël Barrot

Jean-Noël Barrot a rappelé que la France mène depuis une décennie une lutte acharnée contre l’organisation État islamique en Irak et en Syrie, insistant sur la persistance et l’intensité de cet engagement. Le ministre français des Affaires étrangères a mis en avant le rôle actif de Paris dans la neutralisation des groupes jihadistes qui ont déstabilisé la région.

Le chef de la diplomatie française a atterri à Damas ce jeudi 5 février, marquant le point de départ d’une tournée régionale qui le conduira ensuite à Bagdad puis à Beyrouth. Cette visite, peu commune depuis la reprise relative des contacts diplomatiques, illustre la volonté de la France de renouer et de peser sur les dossiers moyen-orientaux.

Paris veut s’affirmer sur plusieurs questions délicates : le combat contre le jihadisme demeure une priorité, tout comme les choix politiques autour des communautés kurdes et de leur avenir dans la région. Ces thèmes s’inscrivent au cœur des discussions que la délégation française souhaite engager avec ses interlocuteurs locaux.

Enjeux de la visite

La présence de M. Barrot à Damas intervient dans un contexte régional encore fragile, où la sécurité et la recomposition politique se chevauchent. En se rendant successivement en Syrie, en Irak et au Liban, la France cherche à peser sur des décisions qui ont des répercussions sur la stabilité transfrontalière, la lutte antiterroriste et la gestion des minorités.

Outre la dimension sécuritaire, cette tournée permettra aussi à Paris d’évaluer sur le terrain les conséquences humanitaires et les besoins de coopération régionale. En multipliant les rencontres diplomatiques, la France entend affirmer sa capacité d’influence et d’appui dans un espace où les équilibres restent particulièrement sensibles.