France: Karim Benzema annonce sa retraite internationale

A 35 ans, Karim Benzema, forfait avec la France pour la Coupe du mode 2022 remportée par l’Argentine, a mis un terme à sa carrière internationale, a annoncé ce lundi l’attaquant du Real Madrid sur les réseaux sociaux.

Karim Benzema aura attendu ce lundi 19 décembre, jour d’anniversaire de ses 35 ans pour prendre sa décision. L’attaquant français vient en effet d’annoncer sa retraite internationale. C’est dans un message sur son compte Instagram que l’ancien joueur de Lyon a lâché la nouvelle.

« J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin« , a écrit le Ballon d’Or 2022 en légende d’une photo de lui avec le maillot de l’équipe de France.

En 97 sélections avec l’équipe de France, Karim Benzema aura marqué 37 buts pour un titre de Ligue des nations remporté en 2021. Convoqué avec les Bleus pour la Coupe du monde 2022, le capitaine madrilène a dû déclarer forfait, contraint d’abandonner les siens en raison d’une blessure musculaire. Une compétition finalement perdue par les Français, battus aux tirs au but par l’Argentine de Lionel Messi (3-3, 4-2 tab).