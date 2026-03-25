France : Gims en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée

Le chanteur et rappeur congolo-français connu sous le nom de Gims a été placé en garde à vue en France dans le cadre d’une enquête portant sur des faits présumés de blanchiment commis en bande organisée, a indiqué le parquet national chargé des affaires de criminalité organisée.

Agé de 39 ans, l’artiste est entendu à la suite d’une commission rogatoire émanant de juges d’instruction, selon la même source. Cette procédure est suivie par le parquet parisien spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée.

Interrogé par l’AFP, Me David-Olivier Kaminski, avocat de Gims, a pour l’heure préféré ne pas faire de déclaration publique sur le dossier.

Gims, qui figure parmi les artistes les plus vendus en France l’an dernier, se retrouve ainsi au centre d’une affaire qui mobilise les services judiciaires spécialisés.

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Le suivi judiciaire et les suites possibles

Les autorités n’ont pas détaillé publiquement les éléments précis de l’enquête ni la durée prévue de la garde à vue. Le parquet national anti-criminalité organisée pilote les investigations issues de la commission rogatoire mentionnée par les magistrats.

Des précisions supplémentaires devraient être communiquées au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, les enquêteurs restant pour l’instant discrets sur les motifs exacts des investigations et sur l’existence éventuelle d’autres personnes mises en cause.