France: Emmanuel Macron tient son nouveau Premier ministre

Le président français Emmanuel Macron a nommé Premier ministre, Gabriel Attal. Âgé de 34 ans, le désormais ancien ministre de l’Education devient ainsi le plus jeune Premier ministre de la France.

C’est officiel. Le successeur d’Elisabeth Borne à l’hôtel de Matignon est désormais connu. Très cité dans les médias depuis la démission de Borne, Gabriel Attal a bénéficie de la confiance du patron de l’Elysée.

Le jeune ministre de 34 ans, a été nommé ce mardi, au poste du Premier ministre par le président Macron. ll s’agit du quatrième locataire de Matignon sous l’ère Macron.

Nommé, Gabriel Attal a été chargé de former un nouveau gouvernement le plus rapidement possible.

Avec cette nomination, Gabriel Attal, 34 ans, devient le plus jeune Premier ministre de la Ve République, battant le record du socialiste Laurent Fabius, nommé à 37 ans en 1984.