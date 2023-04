France: des véhicules incendiés après la promulgation de la réforme des retraites

Au lendemain de la validation de l’essentiel de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel et de sa promulgation par Emmanuel Macron, des manifestants se sont rassemblés à Rennes pour demander le retrait du texte.

Des véhicules ont été incendiés, ce samedi, à Rennes (Ille-et-Vilaine), dans une manifestation sauvage contre la réforme des retraites, qui a été approuvée hier par le Conseil constitutionnel et promulguée dans la nuit par le Président français, Emmanuel Macron.

Dans les images partagées sur les réseaux sociaux, on peut observer les pompiers maîtriser rapidement l’incendie. BFMTV rapporte que d’autres véhicules ont également vu leurs vitres brisées et des commerces et banques ont été dégradés, alors que des petits groupes de casseurs, très organisés, ont poussé les forces de l’ordre à disperser les manifestants dans des rues voisines.

Par voie de communiqué partagé sur son compte Twitter, la préfecture d’Ille-et-Vilaine à « invité les participants à quitter spontanément le regroupement » à Rennes, rappelant qu’il s’agit d’un « rassemblement non autorisé ». « Les forces de l’ordre vont devoir intervenir pour disperser », a également précisé la préfecture.

Des manifestations non autorisées sont prévues, ce samedi, dans plusieurs villes françaises, pour protester contre la réforme des retraites, notamment à Paris, où des centaines de personnes sont attendues sur le parvis de la gare Saint-Lazare, ou encore à Lyon et Marseille.