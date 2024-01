France: Des députés dorment dans la rue pour alerter sur la situation des SDF

- Publicité-

Dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 janvier, dans le 7e arrondissement de Paris (France), des députés insoumis et écologistes ont passé une nuit dans la rue sous une tente, en compagnie de SDF, pour alerter sur la situation des sans-abris. Une initiative qui a suscité des critiques.

« Demain, je dors dans la rue ! » Avait annoncé le député de La France insoumise William Martinet, lundi 15 janvier, sur son compte X. A son initiative, plusieurs députés insoumis et écologistes ont rejoint mardi soir un campement situé dans le 7e arrondissement de Paris, près du métro Solférino. Plusieurs élus ont répondu à l’appel, à commencer par la présidente des députés insoumis, Mathilde Panot, ainsi que la vice-présidente insoumise de l’Assemblée nationale, Caroline Fiat, ou encore la députée EELV Sandrine Rousseau.

Au matin, l’insoumis William Martinet a tiré le bilan de son expérience, dans une vidéo publiée sur X : « Autant vous dire que la nuit a été humide, froide, bruyante aussi, mais on ne va pas se plaindre parce qu’on était très bien équipés », a-t-il témoigné. « Et puis de toute façon, ce qui fait que j’ai passé une mauvaise nuit, c’est que je me suis endormi très en colère », a-t-il poursuivi, se disant « absolument indigné de constater » qu’Emmanuel Macron n’avait pas « prononcé un seul mot pour les personnes sans abri, pas un seul mot pour les personnes mortes dans la rue. »

🔴 Ce soir, plusieurs députés LFI et EELV vont passer la nuit à la rue dans le 7e arrondissement de Paris, pour aider à la visibilité des personnes sans-abris.@sandrousseau @MathildePanot @CarolineFiat54 @MC_Garin @hub_laferriere @WilliamMartinet entre autres.



📹📝 @Cemil ⤵️ pic.twitter.com/lFaBudSxT7 — Le Média (@LeMediaTV) January 16, 2024

Une initiative diversement appréciée

Sur les réseaux sociaux, des internautes estiment que les parlementaires se mettent en scène auprès des plus précaires en dormant dans des tentes abritées, sous un barnum fermé, installé selon eux pour l’occasion.