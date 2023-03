France – Déchets non-collectés: la ville de Paris sous une puanteur

Depuis lundi 6 mars, les éboueurs de la ville de Paris sont en grève pour protester contre la réforme des retraites. Ce lundi 13 mars, 5 400 tonnes de déchets n’avaient pas été ramassées, chiffre BFMTV.

Dans plusieurs arrondissements de Paris, les déchets n’ont pas été ramassés depuis le lundi 6 mars 2023. Les éboueurs sont eux aussi en grève contre la réforme des retraites.

Dans les rues de certains quartiers, les poubelles s’entassent chaque jour un peu plus sur les trottoirs de la capitale. Trois usines d’incinération aux portes de la capitale sont par ailleurs à l’arrêt, expliquant ces poubelles débordantes dans certains quartiers, parfois alignées sur toute la largeur des trottoirs comme l’illustrent ces images.

Des poubelles non ramassées près de la Gare de Lyon dans le XIIe arrondissement de Paris, samedi 11 mars. • © DELPHINE GOLDSZTEJN / MAXPPP

Thierry, riverain de la rue du Pouliguen à Nantes, soutient le mouvement de grève mais déplore l’amoncellement de déchets en bas de son immeuble © Radio France – Léonie Cornet

Selon BFMTV, à la date du lundi 13 mars, 5 400 tonnes de déchets n’avaient pas été ramassées. Dans son préavis de grève reconductible, la CGT rappelle que les éboueurs et les conducteurs peuvent pour l’heure prétendre à la retraite à 57 ans sans bonification – un âge repoussé à 59 ans en cas d’adoption de la réforme des retraites. «La grande majorité des personnels de la direction de la propreté et de l’eau a une espérance de vie de 12 à 17 ans de moins que l’ensemble des salariés« , affirme le syndicat, par ailleurs en pleine négociation sur le reclassement indiciaire et le déroulement de carrière des éboueurs.