France : décès de la comédienne et réalisatrice Isabelle Mergault

La comédienne et réalisatrice Isabelle Mergault, personnalité populaire et lauréate du César du meilleur premier film en 2007, est décédée vendredi 20 mars 2026 à l’âge de 67 ans des suites d’un cancer, a indiqué l’animateur Laurent Ruquier à l’AFP au nom de sa famille.

Dans un communiqué transmis par ses proches, il est précisé qu’elle est morte à Neuilly‑sur‑Seine après plusieurs mois de combat contre la maladie.

Née en 1958 à Paris dans une famille de médecins, Isabelle Mergault a fait ses débuts au cinéma comme actrice et s’est fait connaître dans les années 1980 par des rôles secondaires comiques ; sa dyslalie, un trouble de l’articulation, faisait partie de son identité scénique.

Carrière et distinctions

Au total, elle a joué dans une trentaine de films au cours de sa carrière. Elle a réalisé Je vous trouve très beau, porté par Michel Blanc, film qui a rencontré le succès en salles et qui a reçu le César du meilleur premier film en 2007.

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Parmi ses autres longs métrages figurent Enfin veuve (2007) avec Michèle Laroque, Donnant donnant (2010) avec Daniel Auteuil et Des mains en or (2023) avec Lambert Wilson et Josiane Balasko.

Elle a également exercé comme scénariste, notamment aux côtés de Gérard Jugnot pour Meilleur espoir féminin (2000), et a fait du théâtre en tant que dramaturge.

Sur scène, elle a évolué dans des registres comiques, entre pièces de boulevard et comédies sentimentales, parmi lesquelles L’amour sur un plateau (2011).

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