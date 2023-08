France: décès de Jean-Louis Georgelin, Emmanuel Macron rend hommage

- Publicité-

Le vendredi 18 août 2023, le général Jean-Louis Georgelin qui était responsable de la supervision des travaux de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, est décédé dans un accident de randonnée dans les Pyrénées.

Le président français, Emmanuel Macron, a tenu à honorer toutes les vies de l’ancien militaire. «Avec le décès du général Jean-Louis Georgelin, la Nation perd l’un de ses grands soldats. La France, un de ses grands serviteurs. Et Notre-Dame, le maître d’œuvre de sa renaissance», a-t-il déploré.

De plus, la mémoire du général a également été honorée par Sébastien Lecornu, ministre des Armées. « Une vie au service de la France. Jean-Louis Georgelin portait en lui une certaine idée de la loyauté et de l’engagement », a-t-il écrit. « Il ne verra pas Notre-Dame rebâtie, son dernier projet. La France perd un grand serviteur. L’armée perd un grand général. Je pense à ses proches » a-t-il conclu.

Pour rappel, le Général Jean-Louis Geogelin a occupé le poste de chef d’État-major particulier du président de la République entre le 25 octobre 2002 et le 3 octobre 2006, avant de devenir chef d’État-major des armées entre le 4 octobre 2006 et le 24 février 2010. Enfin, il a occupé le poste de grand chancelier de la Légion d’honneur entre le 9 juin 2010 et le 31 août 2016.