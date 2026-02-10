France: certaines stars se font interdire l’accès aux casinos

Plusieurs personnalités publiques ont recours à l’auto-exclusion pour se protéger des risques liés aux jeux d’argent : démarche volontaire, confidentielle et applicable aux casinos terrestres comme aux sites agréés, elle vise à couper l’accès aux lieux et plateformes où le joueur perd le contrôle.

Plusieurs personnalités publiques ont recours à l’auto-exclusion pour se protéger des risques liés aux jeux d’argent : démarche volontaire, confidentielle et applicable aux casinos terrestres comme aux sites agréés, elle vise à couper l’accès aux lieux et plateformes où le joueur perd le contrôle.

Ce mécanisme, de plus en plus évoqué, permet à une personne de demander formellement son interdiction d’accès aux établissements de jeux. En France, la demande peut être adressée à l’Autorité nationale des jeux (ANJ) ; une fois validée, elle empêche l’entrée dans les casinos physiques, l’accès aux sites de jeux en ligne agréés et parfois l’accès aux clubs de jeux pour une durée déterminée.

L’addiction au jeu est reconnue comme un trouble comportemental par les autorités de santé et ne distingue pas la notoriété ou les ressources financières. Des personnalités choisissent l’auto-exclusion pour reprendre la main sur leur comportement et limiter des conséquences financières, professionnelles ou médiatiques.

Fonctionnement, raisons et dispositifs de prévention

La procédure d’auto-exclusion consiste en une déclaration volontaire suivie d’un enregistrement par l’autorité compétente ou par les opérateurs eux-mêmes. Les établissements et opérateurs agréés sont tenus d’appliquer ces mesures : vérification de l’identité à l’entrée, blocage des comptes sur les sites en ligne et refus d’accès aux salles. Dans certains pays, les systèmes sont centralisés pour éviter que le joueur exclu ne puisse contourner la mesure en changeant d’opérateur.

Plusieurs facteurs expliquent pourquoi certaines célébrités sont particulièrement exposées aux risques de jeu excessif : des revenus élevés qui peuvent donner l’impression de pouvoir absorber les pertes ; un accès facilité aux espaces VIP et aux tables à enjeux ; un mode de vie marqué par la pression et la recherche de sensations ; et la tentation de “se refaire” après des pertes, phénomène psychologique bien identifié par les spécialistes.

Les autorités et les opérateurs développent des outils complémentaires destinés à réduire les risques liés au jeu : messages de prévention visibles sur les plateformes, plafonds de dépôt, dispositifs d’auto-évaluation et outils de limitation de session. Les acteurs du secteur doivent également appliquer des règles de vérification et de contrôle pour détecter les comportements problématiques.

La confidentialité des demandes d’auto-exclusion est un élément souligné par les autorités : les informations personnelles liées à une interdiction volontaire ne sont pas rendues publiques, ce qui permet de protéger la vie privée des personnes concernées, qu’il s’agisse de particuliers ou de figures publiques.