France: ce que Macron a dit à Kylian Mbappé après la finale

Emmanuel Macron a réagi à la défaite des Bleus face à l’Argentine, en finale du Mondial 2022. Et le président français a révélé sa conversation avec Kylian Mbappé, en larmes au coup de sifflet final.

Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux. A Doha depuis des jours où il a notamment été témoin de la victoire de la France face au Maroc (2-0) en demi-finale, Emmanuel Macron a suivi depuis les tribunes, la défaite des Bleus face à l’Argentine ce dimanche. Les poulains du sélectionneur Didier Deschamps ont en effet courbé l’échine au terme d’un match spectaculaire qui a connu son dénouement lors des tirs au but (3-3, 4-2 tab).

Sur la pelouse du stade Lusail au coup de sifflet final, le dirigeant français a consolé les siens notamment Kylian Mbappé, en larmes, touché par la défaite malgré son triplé. Face à la presse, le numéro 1 français a révélé les mots qu’il a susurrés à l’attaquant du PSG pour le réconforter. « Je lui ai dit qu’il n’avait que 24 ans. Il a été meilleur buteur de cette Coupe, c’est un joueur extraordinaire. J’étais au moins aussi triste que lui. Mais c’est le sport. Je félicite l’équipe d’Argentine. C’est un grand peuple de foot. Ils étaient là en masse. Cela nous rend triste ce soir. C’est très rare en ayant gagné une de revenir en finale », a confié Macron dans des propos rapportés par la presse française.

« Je veux que Didier Deschamps reste, c’est un grand coach. Je leur ai dit qu’il fallait le digérer. Kylian Mbappé a digéré, il a marqué trois pénaltys ce soir. On est une grande nation de foot. A chaque fois qu’on prenait un but, je me disais « il faut repartir ». C’est ce que cette équipe a montré. Plein de monde est triste ce soir. Mais il faut être fier de cette équipe. Il est prévu qu’il descende les Champs Elysées, après c’est à eux de voir. Je recevrai les joueurs plus tard. Mais pas demain, je serai avec nos soldats demain pour leur montrer la solidarité de la nation. C’est prévu qu’ils viennent dans quelques semaines, dans quelques mois. On est revenu de nulle part, c’est la résistance, l’exploit. Vive la République et vive la France », a ajouté le président français.

Pour rappel, Mbappé a fini meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations devant Lionel Messi (7) qui s’est, de son côté, adjugé le titre de meilleur joueur du tournoi.