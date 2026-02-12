France: Bruno Retailleau annonce sa candidature à la présidentielle de 2027

Le président des Républicains, Bruno Retailleau, a annoncé jeudi 12 février son intention de se porter candidat à l’élection présidentielle française de 2027. L’information figure dans un courrier adressé à plusieurs parlementaires de son mouvement et consulté par l’AFP.

Ancien ministre de l’Intérieur, Retailleau explique qu’il a longuement réfléchi avant d’en arriver à cette décision. Il estime aujourd’hui que sa famille politique doit proposer aux Français une orientation nouvelle, centrée sur le rétablissement de l’ordre, le renforcement de la prospérité et la sauvegarde de la fierté nationale.

Le sénateur précise vouloir formaliser prochainement sa démarche. Le message envoyé aux élus du parti laisse entendre qu’il entend porter une vision qui, selon lui, répondra aux attentes des électeurs en quête de sécurité et de relance économique.

Agenda médiatique

Retailleau prévoit de s’exprimer publiquement sur les réseaux sociaux plus tard dans la journée. Il est également attendu jeudi soir au journal télévisé de 20 heures sur TF1 pour détailler ses motivations et les contours de sa candidature.

Cette prise de position intervient alors que la droite explore ses options en vue de la présidentielle de 2027, et que les leaders du camp cherchent à affirmer leur ligne pour rassembler les électeurs avant le scrutin. Le lancement officiel de la candidature devrait suivre ces premières annonces médiatiques.