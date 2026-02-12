Benin Web TV
LIVE

France: Bruno Retailleau annonce sa candidature à la présidentielle de 2027

Le président des Républicains, Bruno Retailleau, a annoncé jeudi 12 février son intention de se porter candidat à l’élection présidentielle française de 2027. L’information figure dans un courrier adressé à plusieurs parlementaires de son mouvement et consulté par l’AFP.

Ousmane Traoré SambaVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Politique
275vues
France: Bruno Retailleau annonce sa candidature à la présidentielle de 2027
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Le président des Républicains, Bruno Retailleau, a annoncé jeudi 12 février son intention de se porter candidat à l’élection présidentielle française de 2027. L’information figure dans un courrier adressé à plusieurs parlementaires de son mouvement et consulté par l’AFP.

Ancien ministre de l’Intérieur, Retailleau explique qu’il a longuement réfléchi avant d’en arriver à cette décision. Il estime aujourd’hui que sa famille politique doit proposer aux Français une orientation nouvelle, centrée sur le rétablissement de l’ordre, le renforcement de la prospérité et la sauvegarde de la fierté nationale.

Le sénateur précise vouloir formaliser prochainement sa démarche. Le message envoyé aux élus du parti laisse entendre qu’il entend porter une vision qui, selon lui, répondra aux attentes des électeurs en quête de sécurité et de relance économique.

Publicité

Agenda médiatique

Retailleau prévoit de s’exprimer publiquement sur les réseaux sociaux plus tard dans la journée. Il est également attendu jeudi soir au journal télévisé de 20 heures sur TF1 pour détailler ses motivations et les contours de sa candidature.

Cette prise de position intervient alors que la droite explore ses options en vue de la présidentielle de 2027, et que les leaders du camp cherchent à affirmer leur ligne pour rassembler les électeurs avant le scrutin. Le lancement officiel de la candidature devrait suivre ces premières annonces médiatiques.

Publicité

Articles liés

Côte d’Ivoire : le PDCI-RDA veut se restructurer après une année 2025 tumultueuseCoopération Sud-Sud: la CENA accueille une délégation sénégalaise pour un échange d’expériencesSénégal: des étudiants annoncent une plainte contre le Premier ministre Ousmane SonkoAssemblée nationale: Joseph Djogbénou fait ses premières nominations
Merci pour votre lecture — publicité