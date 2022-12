France: au moins 10 morts dont 5 enfants dans un violent incendie d’un immeuble

Dans la nuit du jeudi à vendredi, un violent incendie a embrasé un immeuble dans le sud-est de la France. Selon le dernier bilan officiel, il y a eu dix morts dont cinq enfants et quatorze blessés, dont « quatre en urgence absolue ».

Au moins 10 personnes sont décédées vendredi 16 décembre, dont cinq enfants, dans un important incendie dans la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes au sud-est de la France. L’incendie s’est déclaré dans un immeuble d’habitation de sept étages, vers 3h du matin, nous rapporte FranceTvinfo qui ajoute que le feu est déjà maitrisé. Mais, son origine reste encore inconnue.

Quatre autres personnes sont actuellement en urgence absolue, 10 autres sont légèrement blessées, dont deux pompiers. Le préfet a activé un centre opérationnel départemental et le plan « nombreuses victimes ». 170 pompiers et 65 engins sont actuellement mobilisés. Un périmètre de sécurité a été mis en place.

Un important incendie est déclaré à Vaulx-en-Velin depuis 3h du matin.



Un périmètre de sécurité est en place pour permettre l'intervention du @SDMIS, @SamuDeLyon et de la @PoliceNat69.



Le Préfet a activé un centre opérationnel départemental et le plan nombreuses victimes. pic.twitter.com/HYcoCpOs07 — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 16, 2022

« Au début, ça a cramé au [niveau] zéro, raconte un riverain. Et après, il y a eu des flammes qui sont montées petit à petit ». « J’ai entendu beaucoup de ‘au secours, au secours, énormément de au secours, à l’aide, à l’aide' », ajoute-t-il. D’autres témoins, plus près encore de l’incendie, ont décri à cet homme l’acte désespéré d’une habitante : « Une maman a sauté du bâtiment du quatrième puisqu’elle a eu peur. Elle a même jeté son fils pour que mes potes la réceptionnent et ils ont réussi ». Cette femme, dit-il, « a succombé ».

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin annonce ce vendredi qu’il se rend sur les lieux de l’incendie, évoquant la mort de cinq enfants « âgés de 3 à 15 ans ». Il sera accompagné du ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein pour « rencontrer les forces de secours, les habitants de Vaulx-en-Velin, la maire et le préfet ».

Terrible incendie à Vaulx-en-Velin. Le bilan provisoire s’élève à 10 personnes décédées, dont 5 enfants. J’adresse toutes mes condoléances aux familles et proches des victimes. Nous nous rendons sur place ce matin avec @OlivierKlein93. https://t.co/0SX2yQCpWr — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 16, 2022

Gérald Darmanin évoque un « bilan extrêmement grave » et un « accident dramatique ». Il explique s’être entretenu avec le chef de l’État Emmanuel Macron sur cet incendie dont « on ne connait pas encore les causes ». « Il y a plusieurs hypothèses », précise le ministre de l’Intérieur.