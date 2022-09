France – Angola: Macron s’annonce à Luanda début 2023

Le président Français Emmanuel Macron a félicité mardi, son homologue Angolais João Lourenco pour sa réélection et a fait part de son souhait de se rendre en Angola au début de l’année 2023.

Dans un communiqué officiel, la présidence française a indiqué que le président Macron s’est entretenu mardi, avec le président de la République d’Angola, João Lourenco. Le patron de l’Hexagone a félicité M. Lourenco pour sa réélection et lui a avait rassuré que la France « serait représentée au niveau ministériel lors de sa cérémonie d’investiture » de ce 15 septembre.

M. Macron a marqué sa volonté de travailler à l’approfondissement de la relation entre la France et l’Angola, en particulier dans le domaine de l’agriculture. Il a fait part au Président Lourenco de son souhait de se rendre en Angola au début de l’année 2023.

Emmanuel Macron a aussi salué les efforts diplomatiques menés par l’Angola, au travers de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), en faveur de la paix et la stabilité à l’est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Il a également réitéré son soutien à l’engagement de l’Angola en faveur du processus de paix en République centrafricaine et à la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda.