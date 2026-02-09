France: 525 élèves recensés avec un couteau caché dans leur sac en moins d’un an

Entre mars et décembre 2025, les autorités françaises ont mis en évidence une situation jugée préoccupante dans les établissements scolaires du pays : 525 élèves ont été trouvés en possession d’un couteau dissimulé dans leur sac, lors d’opérations de contrôle organisées autour et aux abords des écoles et collèges.

Ces chiffres proviennent des contrôles conjoints menés par le ministère de l’Éducation nationale et les forces de l’ordre. Selon les autorités, environ 1 500 sacs d’élèves ont été vérifiés chaque mois sur la période visée, dans le cadre d’un dispositif renforcé de sécurisation des établissements scolaires.

La communication de ces données intervient dans un contexte de tensions accrues autour de la sécurité à l’école, après plusieurs incidents impliquant des armes blanches dans des établissements en France.

Face à cette situation, le ministre de l’Éducation nationale a annoncé un renforcement des contrôles et la mise en œuvre de mesures disciplinaires strictes pour les élèves trouvés en possession d’une arme.

L’objectif officiel des autorités est d’intercepter au maximum ces objets dangereux et de dissuader toute tentative d’introduction d’armes dans les établissements, en impliquant à la fois les services éducatifs et les forces de sécurité.

