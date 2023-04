Forbes – Homme le plus riche du monde: Elown Musk cède sa place à Bernard Arnault

- Publicité-

Le magnat français du luxe, Bernard Arnault, a officiellement dépassé le PDG de Tesla, Elon Musk, pour prendre le titre de milliardaire le plus riche du monde.

Selon le nouveau classement de Forbes, le chef d’entreprise et milliardaire français de 74 ans est en tête de la liste des milliardaires de 2023 avec une fortune de 211 milliards de dollars, dépassant Elon Musk, qui a été classé premier l’année dernière et est maintenant en deuxième.

Le Français a fait sa première apparition sur la liste Forbes des personnes les plus riches en 1997, lorsque sa valeur nette était de 3,1 milliards de dollars. Il a rapidement grimpé dans le classement, se classant parmi les 20 personnes les plus riches en 2005 (d’une valeur de 17 milliards de dollars), puis s’est hissé à la quatrième place mondiale (d’une valeur de 41 milliards de dollars) en 201

Bernard Arnault Arnault a connu une année réussie grâce aux revenus record du conglomérat de luxe en 2022, qui incluent Louis Vuitton, Christian Dior et Tiffany & Co. Il est maintenant évident qu’Arnault a perfectionné la technique pour maintenir l’attrait des articles de luxe traditionnels. « Pourquoi des marques comme Louis Vuitton et Dior ont-elles autant de succès ? Ils ont ces deux aspects, qui peuvent être contradictoires : ils sont intemporels, [et] ils sont au plus haut niveau de modernité », a déclaré Arnault cité par Forbes en 2019.

Selon « The Real-Time Billionaires List » de Forbes, la valeur nette d’Elon Musk est estimée à 180 milliards de dollars, en baisse de 39 milliards de dollars par rapport à l’année précédente. En raison de son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars, qui a été payée avec des actions Tesla, la valeur nette de Musk a diminué. L’action Tesla a considérablement chuté à la suite de cette transaction, les investisseurs étant un peu effrayés par les caprices de Musk. Bien que Tesla ait récupéré une grande partie de ces pertes cette année, elles sont encore bien inférieures à ce qu’elles étaient lorsque Musk a acheté Twitter.

Selon Forbes, «la perte de richesse de Musk est la deuxième après celle du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, qui est la troisième personne la plus riche du monde, avec une valeur de 114 milliards de dollars. Il est plus pauvre de 57 milliards de dollars qu’en 2022 grâce à une baisse de 38% des actions du géant du commerce électronique.

Larry Ellison, co-fondateur d’Oracle, occupe la quatrième place de la liste des milliardaires mondiaux avec une valeur nette de 107 milliards de dollars. Warren Buffett, l’investisseur légendaire, le suit de près en cinquième position avec une valeur nette de 106 milliards de dollars. Bill Gates arrive en sixième position avec une valeur nette de 104 milliards de dollars, suivi de Michael Bloomberg à la septième place avec une valeur nette estimée à 94,5 milliards de dollars. Carlos Slim Helu et sa famille, qui ont acheté une participation dans Telmex, se classent huitièmes avec une valeur nette de 93 milliards de dollars. Mukesh Ambani est neuvième sur la liste avec une valeur nette de 83,4 milliards de dollars. Steve Ballmer, ancien PDG dynamique de Microsoft, occupe la dixième place de la liste avec une valeur nette estimée à 80,7 milliards de dollars.