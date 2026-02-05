Football : Stanley Nwabali quitte Chippa United

Chippa United a annoncé avoir accepté la demande de départ de son gardien nigérian Stanley Nwabali. Le club sud-africain a officialisé la fin de la collaboration après que le joueur, âgé de 29 ans, en ait sollicité la libération, démarche examinée puis validée par la direction.

Chippa United a annoncé avoir accepté la demande de départ de son gardien nigérian Stanley Nwabali. Le club sud-africain a officialisé la fin de la collaboration après que le joueur, âgé de 29 ans, en ait sollicité la libération, démarche examinée puis validée par la direction.

Durant son passage chez Chippa, Nwabali a tenu une place régulière dans l’équipe. Le portier a participé à 76 rencontres toutes compétitions confondues et a signé 25 rencontres sans concéder de but, des chiffres qui soulignent son importance dans les rotations et la stabilité défensive du club.

Dans son communiqué, la formation sud-africaine a salué l’investissement et le professionnalisme du joueur tout au long de son séjour. Les responsables ont exprimé leur reconnaissance pour les services rendus et ont souhaité à l’intéressé une bonne continuation dans la suite de sa carrière et dans ses projets personnels.

Publicité

Avenir encore à définir