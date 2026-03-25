Football : l’Érythrée bat l’Eswatini en éliminatoires CAN 2027

De retour sur la scène internationale après une absence de dix-neuf ans, l’équipe d’Érythrée a signé ce soir un résultat marquant en s’imposant 2-0 face à l’Eswatini lors du match aller du tour préliminaire des qualifications pour la CAN 2027. Alignés comme « pays hôte » sur un terrain neutre à Meknès, les Red Sea Camels ont su imposer leur rythme et gérer la rencontre sans se montrer fébriles.

La première période est restée verrouillée, les deux camps n’étant pas parvenus à se créer d’occasions franches (0-0 à la mi-temps). La situation a finalement basculé en fin de rencontre : Eyob-Abraha S. a débloqué le tableau d’affichage à la 81e minute d’un tir bien ajusté, puis Sulieman A. a inscrit le deuxième but dans le temps additionnel (90+4′) quand Eswatini poussait pour revenir au score.

En ne concédant aucun but, l’Érythrée se donne une marge confortable avant la manche retour, et reprend ainsi l’ascendant dans cette confrontation qualificative. L’équipe adverse devra montrer un visage bien différent le 31 mars prochain si elle veut renverser la situation.

Enjeux et perspectives avant la manche retour

Sur le plan tactique, la prestation érythréenne a été marquée par une organisation solide et une patience offensive qui ont permis de concrétiser les rares ouvertures créées en seconde période. À l’inverse, Eswatini a manqué de précision dans les derniers gestes et de solutions pour percer le bloc adverse.

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