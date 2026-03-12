Football : la fenêtre internationale de mars pour l’Angola annulée

La Fédération angolaise de football a annoncé l’annulation des matches amicaux prévus ce mois-ci contre la Jordanie et l’Iran, invoquant une réévaluation des risques liés à la sécurité dans la région du Moyen-Orient. Face à la dégradation du contexte, les dirigeants ont choisi de privilégier la protection physique de la délégation plutôt que de maintenir la tournée.

La Fédération angolaise de football a annoncé l’annulation des matches amicaux prévus ce mois-ci contre la Jordanie et l’Iran, invoquant une réévaluation des risques liés à la sécurité dans la région du Moyen-Orient. Face à la dégradation du contexte, les dirigeants ont choisi de privilégier la protection physique de la délégation plutôt que de maintenir la tournée.

Dans un communiqué explicatif, la FAF précise avoir suivi de près l’évolution géopolitique et conclu que l’ampleur des tensions et l’incertitude ambiante rendaient tout déplacement imprudent. Les autorités sportives estiment que les conditions ne permettent plus d’assurer le bon déroulement de ces rencontres dans un climat serein.

La possibilité de sauver au moins la confrontation contre la Jordanie a été examinée, mais elle a été finalement écartée. Après une expertise portant sur les coûts financiers, les contraintes administratives et les difficultés logistiques, la fédération a considéré qu’organiser un seul match ne justifiait pas les efforts et les risques encourus.

Publicité

Conséquences pour la sélection nationale

Cette annulation intervient alors que l’équipe est en pleine période de transition et demeure sans sélectionneur principal. Ce contretemps offrira néanmoins un temps utile à la FAF pour avancer dans la réorganisation de l’encadrement technique et préparer sereinement les échéances officielles.

Les Palancas Negras retrouveront la compétition en septembre, à l’ouverture des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027.