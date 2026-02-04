Football – Holstein Kiel–Stuttgart : diffusion TV du quart de finale de la Coupe d’Allemagne

Mercredi soir à 19h45 GMT, Holstein Kiel reçoit Stuttgart pour un affrontement décisif comptant pour les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. Cette rencontre promet d’être serrée entre le club nord-allemand et le tenant du trophée.

Les Souabes, sacrés la saison passée, partent avec le statut de favoris et abordent le rendez-vous sur une dynamique positive, confirmée par leurs succès récents en Bundesliga face à Mainz et Bochum. Leur parcours récent inspire confiance quant à leurs chances de rejoindre le dernier carré.

Du côté de Kiel, les signes de caractère ne manquent pas : sur les six dernières sorties, l’équipe affiche un bilan composé de deux victoires, trois nuls et une défaite, témoignant d’une certaine solidité. Stuttgart, de son côté, collectionne les succès avec douze victoires obtenues sur ses quinze derniers matchs toutes compétitions confondues.

Chaînes et plateformes