Football : Emam Ashour reprend l’entraînement collectif à Al Ahly

Al Ahly a réintégré Emam Ashour au travail collectif à l’approche d’une nouvelle échéance continentale, lui rendant ainsi la possibilité d’être retenu pour la rencontre de la Ligue des champions de la CAF face à l’AS FAR prévue le 15 février 2026.

Le milieu de terrain était absent depuis le 29 janvier après un incident disciplinaire : il avait refusé de prendre part au déplacement de l’équipe en Tanzanie pour le match contre les Young Africans, ce qui avait entraîné son exclusion immédiate du groupe professionnel.

Le club a ensuite pris des sanctions contre le joueur, parmi lesquelles une suspension de quatorze jours et une amende s’élevant à 1,5 million de livres égyptiennes. Pendant cette période, Ashour a suivi un programme d’entraînement individuel, distinct des séances collectives, afin de régler la situation sportive et disciplinaire.

Retour à la disposition du staff

Ce vendredi 13 février 2026, le joueur a repris les séances avec l’ensemble de ses coéquipiers. Cette réintégration signifie que l’encadrement technique peut à nouveau envisager sa présence sur la feuille de match pour le déplacement face à l’AS FAR.

La décision finale d’aligner Emam Ashour dépendra désormais de l’évaluation de son état physique et de la stratégie retenue par l’entraîneur. Son retour en groupe apporte toutefois une option supplémentaire au milieu de terrain dans un effectif souvent sollicité sur plusieurs fronts.