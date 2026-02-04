Football Égypte : Ahmed Abdelkader quitte Al Ahly

Après cinq saisons passées dans la capitale égyptienne, Ahmed Abdelkader met un terme à son aventure avec Al Ahly. L’ailier gauche, âgé de 26 ans, a annoncé son départ via une publication partagée sur son compte Instagram.

Titulaire d’un titre de champion d’Égypte décroché lors de la dernière saison, Abdelkader a connu des temps de jeu limités cette année : il n’a pris part qu’à dix matches toutes compétitions confondues, souvent en entrant depuis le banc.

Le joueur s’apprête désormais à rejoindre le leader du championnat irakien, Al-Karma, après qu’un accord de transfert a été conclu entre les deux clubs. La formation irakienne, en quête de renforts offensifs à la suite de plusieurs départs, accélère ses recrutements avant la fermeture de la fenêtre des transferts prévue jeudi.

