Football : Carlos Queiroz attendu au Ghana cette semaine

La Fédération ghanéenne de football (GFA) a annoncé l’arrivée imminente de Carlos Queiroz, lequel doit bientôt être présenté officiellement comme le nouveau sélectionneur des Black Stars.

Henry Asante Twum, directeur de la communication de la GFA, a indiqué que l’entraîneur portugais posera prochainement le pied au Ghana pour détailler publiquement sa feuille de route à la tête de l’équipe nationale senior.

Agé de 73 ans et fort d’une longue expérience avec des sélections comme l’Égypte, la Colombie et Oman, Queiroz a signé un contrat de courte durée afin de conduire le Ghana jusqu’à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en Amérique du Nord. Il remplace Otto Addo, limogé en mars après deux revers consécutifs en amicaux contre l’Autriche et l’Allemagne.

Présentation et premières échéances

Interrogé sur Asempa FM, Asante Twum a précisé que la venue de Queiroz comprendra une présentation officielle ouverte aux médias et au public, où l’intéressé exposera ses objectifs, ses attentes et son projet pour la sélection. Jusqu’ici, la fédération n’avait diffusé qu’une brève déclaration, mais l’entraîneur sera bientôt tenu à une conférence permettant aux journalistes de lui poser des questions.

Le nouveau staff devrait prendre ses fonctions dès le mois prochain. Dans le cadre de la préparation, le Ghana disputera d’abord un match amical contre le Mexique, puis conclura cette série de rencontres préparatoires par une opposition face au pays de Galles programmée le 2 juin.