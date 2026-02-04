Football – Al Ahly : Zizo victime d’une élongation à l’ischio-jambier gauche

Mardi soir, lors de la rencontre face à National Bank en Premier League égyptienne, Ahmed Sayed Zizo a quitté la pelouse en souffrance, provoquant de vives inquiétudes au sein d’Al Ahly. Les examens médicaux pratiqués ensuite ont confirmé une élongation musculaire de deuxième degré au niveau de l’ischio-jambier gauche, lésion survenue au cours de ce match.

Face à ce diagnostic, le club a déclenché une réponse mesurée : plutôt que de précipiter un retour, le staff a prescrit un repos strict de 72 heures. Cette courte période vise à stabiliser la blessure et à établir les bilans complémentaires nécessaires avant toute reprise progressive.

Une fois ce repos initial respecté, le joueur entrera dans un parcours de rééducation ciblé accompagné par l’équipe de physiothérapeutes du club. Les soins comprennent des séances de kinésithérapie et un programme d’exercices adaptés, conçus pour restaurer la force et la souplesse du muscle tout en réduisant le risque de récidive.

Conséquences pour l’équipe et perspectives

Al Ahly devra donc s’organiser sans Zizo pendant une durée qui dépendra de la réponse au traitement et de l’évolution de la lésion. Le staff technique envisagera des alternatives au milieu de terrain affecté, en modulant les rotations et les schémas tactiques jusqu’au retour du joueur.

Sur le plan individuel, la priorité reste la récupération complète plutôt que la précipitation d’un retour en compétition. Le suivi sera régulier, avec des évaluations fonctionnelles répétées pour valider chaque étape du retour à l’entraînement collectif et, ensuite, à la compétition officielle.