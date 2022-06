Fonds Covid au Bénin: les clarifications du gouvernement sur le rapport d’audit

Le gouvernement a réagi à la grosse polémique suscitée par la publication du rapport d’audit de la gestion des dépenses effectuées dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Selon le porte-parole de l’exécutif, le rapport de la Cour des comptes n’est pas définitif et comporte des données qui doivent être actualisées.

Plus de 380 milliards de francs CFA de dépenses non justifiées. Cette révélation de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid capte toute les attentions ces derniers jours au Bénin. Face à l’ampleur de la polémique, le gouvernement a réagi. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, on ne peut parler de détournement sur la base de ce rapport, comme on l’entend dans l’opinion.

Le porte-parole du gouvernement a expliqué que les données contenues dans le rapport de la juridiction financière, ne sont pas des données définitives. Selon lui, il s’agit d’un « rapport intermédiaire avec des données à actualiser ». « La Cour des Comptes a fait un premier rapport qui a fait l’objet d’observation », a ajouté Wilfried Léandre Houngbédji.

« Des observations transmises à la Cour »

Selon les dires du Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement, les premières observations ont été versées à la Cour des comptes. De nouvelles justifications devraient également parvenir à la haute juridiction, qui après analyse aboutira à un autre rapport, cette fois-ci de façon définitive, a expliqué Wilfried Léandre Houngbédji.

A titre d’exemple, il évoque le montant de 138 620 777 062 francs CFA mentionné à la page 48 du rapport publié sur le site du ministère de l’économie et des finances. Selon le porte-parole, ce montant est indiqué comme la somme engagée des dépenses liées à la vaccination « alors que celles effectuées aussi bien par l’Etat que par tous les partenaires s’élèvent à 30 851 679 422 francs CFA ».

Un indicateur qui remet en cause les chiffres de la Cour

Se basant sur l’exemple précédent, Wilfried Léandre Houngbédji fait savoir que « le montant indiqué par la Cour ne représente que l’ensemble des projections ou prévisions faites initialement sur cette rubrique ». Par ailleurs, il indique que sur cette même rubrique, l’Etat a reçu des dons. « Et donc si ce que vous redoutez advenait, vous savez également que conformément à la pratique en cours dans notre pays, les décisions qui doivent être prises ne manqueront pas de l’être » a-t-il assuré.