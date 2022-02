Fonctions techniques et administratives des mairies: annulation des épreuves et reprise du processus

Dans le cadre de la mise en place du fichier national des fonctions techniques et administratives, le processus entamé est annulé et sera repris. La décision a été annoncée ce mercredi par un communiqué du comité de supervision.

Le ministre Abdoulaye Bio, président du comité de supervision de sélection des candidats pour les fonctions techniques et administratives des mairies, a annoncé ce jour l’annulation des épreuves lancées et la reprise du processus.

En raison des plaintes enregistrées relativement à l’évaluation des dossiers des candidats aux diverses fonctions techniques et administratives des Mairies, et dans le but de garantir les mêmes chances à tous, le Comité de supervision de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation informe les postulants qu’il sera procédé à la reprise de l’évaluation des dossiers.

