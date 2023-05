Floride: Une fusillade près d’une plage à Hollywood fait au moins 9 blessés

- Advertisement -

Au moins neuf personnes, dont trois victimes mineures, ont été blessées lors d’une fusillade survenue à Hollywood Beach, en Floride, le lundi soir 29 mai, lors des célébrations du Memorial Day. Les autorités locales ont rapporté que l’incident s’est déroulé vers 18h30 HE dans la zone du bloc 1200 de N Broadwalk.

Selon le département de police d’Hollywood en Floride, l’incident a débuté par une altercation entre deux groupes, qui s’est ensuite transformée en une fusillade effrayante. Une personne soupçonnée d’être impliquée dans la fusillade a été arrêtée par la police, mais une autre personne, décrite comme « un homme noir avec des dreadlocks et portant une chemise noire à manches courtes et un short camouflage », est toujours recherchée.

La porte-parole du Memorial Healthcare System, Yanet Obarrio Sanchez, a confirmé que parmi les neuf blessés, il y avait six adultes et trois enfants. Elle a rassuré que toutes les victimes étaient dans un état stable et recevaient des soins médicaux à l’hôpital.

« Veuillez éviter le secteur des rues Johnson à Garfield, ainsi que le Broadwalk, en raison d’une enquête sur une fusillade en cours. Forte présence policière dans le secteur. Si vous cherchez à retrouver un membre de votre famille, nous avons mis en place une zone de regroupement dans la boucle de bus Johnson St et N Ocean », a tweeté le département de police d’Hollywood en Floride.

Des vidéosurveillances ont capturé le moment terrifiant où les coups de feu ont éclaté, montrant des dizaines de personnes affolées courant pour se mettre à l’abri. La fusillade a semé la panique parmi les baigneurs qui profitaient de la plage, particulièrement bondée en raison du long week-end du Memorial Day.

Les autorités continuent de travailler sur l’enquête afin d’appréhender tous les suspects et de déterminer les circonstances exactes de l’incident.

