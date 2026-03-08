Florent Pagny, diagnostiqué d’un cancer du poumon en 2021 et contraint à un protocole de chimiothérapie, fait son retour progressif sur la scène médiatique et musicale tout en ajustant son mode de vie pour protéger sa santé. L’artiste, qui a connu une rechute avant d’entrer en rémission, a récemment confirmé que la saison actuelle de The Voice sera sa dernière avant une pause prolongée, et il s’est exprimé sans détour sur son état de santé et ses nouvelles contraintes alimentaires et médicales.

Florent Pagny, diagnostiqué d’un cancer du poumon en 2021 et contraint à un protocole de chimiothérapie, fait son retour progressif sur la scène médiatique et musicale tout en ajustant son mode de vie pour protéger sa santé. L’artiste, qui a connu une rechute avant d’entrer en rémission, a récemment confirmé que la saison actuelle de The Voice sera sa dernière avant une pause prolongée, et il s’est exprimé sans détour sur son état de santé et ses nouvelles contraintes alimentaires et médicales.

Reconnu pour sa longévité dans l’émission, Florent Pagny cumule onze participations et six victoires au concours télévisé. Interrogé par Télé 7 Jours, il a précisé qu’il honorera encore une saison supplémentaire — la quinzième à laquelle il faisait initialement référence — avant de se retirer durablement du programme : “Mais je ferai la quinzième quand même. Et après, je laisserai tout le monde tranquille pendant longtemps”, a-t-il déclaré.

La trajectoire de santé du chanteur reste au centre de l’attention. Après le diagnostic en 2021 puis des traitements, Pagny a évoqué dans Paris Match des suites médicales plus courantes, comme un épisode de cholestérol détecté lors d’une prise de sang, et les ajustements alimentaires qu’il a dû envisager.

Annonce de départ de The Voice et précautions liées à sa santé

Florent Pagny a expliqué que les événements de santé ont modifié son calendrier personnel et professionnel, l’amenant à revoir ses engagements. Malgré son intention initiale de participer à la quinzième saison, il a confirmé qu’il la fera et qu’ensuite il se retirera du rôle de coach. Cette décision intervient après des traitements lourds et une phase de convalescence qui ont rendu sa présence à l’antenne plus précieuse mais aussi plus encadrée.

Sur le plan médical, le chanteur s’est montré très franc. Il a rapporté qu’une prise de sang récente montrait globalement de bons résultats, mais signalait aussi la présence d’un taux de cholestérol à surveiller. Avec autodérision, il a imputé ce résultat à des excès alimentaires et alcoolisés récents : “Putain, j’ai bouffé un peu trop de charcuterie, j’ai picolé un peu dernièrement, faut que j’arrête”, a-t-il confié.

Lors de son entretien, Pagny a précisé qu’il avait été strict pendant les traitements — ne buvant « plus une goutte » — mais que, une fois libéré des contraintes immédiates de l’appareil thérapeutique, il avait cédé ponctuellement à des plaisirs culinaires, évoquant notamment une « petite phase de charcuterie » cet été en Bourgogne et une envie d’andouillette.

