Florence Foresti et Audrey Lamy se disputent le même rôle

Florence Foresti et Audrey Lamy se sont retrouvées en compétition amicale dans un sketch promotionnel devenu viral, mettant en scène une rencontre fortuite dans la salle d’attente d’un casting pour une nouvelle série signée Ricky Gervais. La vidéo, initialement publiée lors de la promotion de la série Désordres, a récemment été relayée à nouveau sur les réseaux sociaux de Canal+, où elle a attiré l’attention des internautes pour son humour et la complicité évidente entre les deux comédiennes.

Le dispositif du sketch est simple et efficace : deux anciennes complices se saluent chaleureusement, puis découvrent qu’elles sont convoquées pour le même rôle, celui de Pénélope. L’échange joue sur la gêne et la politesse feinte, avec des répliques ciselées — « T’es là pour la série de Ricky Gervais ? » — suivies de silences lourds et de tentatives de minimisation. L’irruption d’un assistant qui remet le texte à Florence Foresti, lui donnant dix minutes pour apprendre sa scène, déclenche une série de micro-gestes et de remarques qui soulignent l’embarras comique de la situation.

Le sketch illustre la connivence entre Foresti et Lamy : complices à l’écran dans Désordres, elles savent retourner la rivalité supposée en gag. La publication de la séquence sur le compte TikTok de Canal+ a rappelé au public leur entente professionnelle et leur talent commun pour la comédie portée par l’improvisation et les retrouvailles feintes.

Un sketch promo révélateur de la complicité entre deux humoristes

Florence Foresti et Audrey Lamy figurent parmi les visages les plus connus du spectacle et de l’humour en France, et le sketch s’appuie sur cette familiarité partagée avec le public. Pour la promotion de Désordres, série diffusée sur Canal+ en 2022 et créée, écrite et réalisée par Florence Foresti, les deux actrices ont choisi de proposer une mise en scène dont l’enjeu comique tient à la juxtaposition entre amitié affichée et concurrence déguisée.

La série Désordres se présente comme une fiction autobiographique en huit épisodes d’une trentaine de minutes, dans laquelle Foresti incarne une femme jonglant entre garde alternée, solitude, création artistique et angoisses quotidiennes. Audrey Lamy y tient un rôle important aux côtés de la compagne d’Alexandre Kominek et de Baptiste Lecaplain, participant ainsi à un casting de premier plan pour la chaîne cryptée.

Le sketch du casting pour la série de Ricky Gervais remet en lumière cette coopération artistique : les dialogues jouent de l’hypocrisie feinte, tandis que les deux comédiennes exploitent leur timing comique pour transformer une situation ordinaire en séquence humoristique. La réapparition de la vidéo sur les plateformes sociales de Canal+ a permis à un large public de redécouvrir cette capsule promotionnelle, conçue pour souligner à la fois la camaraderie et la capacité des artistes à se moquer d’elles-mêmes.

