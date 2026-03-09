Florence Arthaud et la tragédie Dropped : le format cartonne en Suède

Ce 9 mars 2026 marque le onzième anniversaire de la tragédie survenue lors du tournage de Dropped , un format d’aventure destiné à TF1 : le 9 mars 2015, en Argentine , la collision de deux hélicoptères au-dessus de Villa Castelli a causé la mort de dix personnes, dont les sportifs français Florence Arthaud , Camille Muffat et Alexis Vastine , entraînant l’arrêt définitif du projet en France.

À l’origine, Dropped est un format suédois diffusé sur TV4 sous le titre Det största äventyret, lancé en 2014. Le principe combine aventure et compétition : des sportifs de haut niveau sont déposés en pleine nature, souvent dans des zones hostiles, sans carte ni boussole, et doivent regagner la civilisation en s’appuyant uniquement sur leurs compétences et leur sens de l’orientation.

La mécanique du jeu associe épreuves physiques et éliminations : à la fin de chaque étape, l’équipe perdante doit renvoyer l’un de ses membres, jusqu’à désigner un seul vainqueur. La première saison suédoise, tournée notamment au Mexique, en Alaska, en Malaisie et en Namibie, fut remportée par le handballeur Magnus Wislander et a rapidement séduit le public scandinave par son mélange d’authenticité et d’effort sportif.

Le drame argentin et ses répercussions

Séduite par ce succès, la société Adventure Line Productions — déjà productrice de Koh-Lanta et Fort Boyard — a engagé une adaptation française pour TF1, dont l’animation avait été confiée au météorologue Louis Bodin. Le casting prévoyait plusieurs noms du sport tricolore, parmi lesquels Alain Bernard, Jeannie Longo, Philippe Candeloro, Anne-Flore Marxer et Sylvain Wiltord. Le tournage avait commencé en mars 2015 sur des sites spectaculaires d’Argentine.

Le 9 mars 2015, au cours du deuxième épisode, deux hélicoptères employés pour transporter les équipes sont entrés en collision peu après leur décollage au-dessus de Villa Castelli. L’accident a été immédiat et dramatique : dix personnes ont trouvé la mort sur le coup, dont trois athlètes français participant au tournage. Face à l’ampleur du drame, la production a annoncé l’arrêt du programme et la décision de ne jamais diffuser l’émission.

Franck Firmin-Guion, président d’Adventure Line Productions, a confirmé l’abandon définitif du projet. La disparition de figures comme Florence Arthaud, légende de la voile et première femme vainqueur de la Route du Rhum, la nageuse olympique Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine a suscité de nombreux hommages dans les mondes du sport et de la télévision, et le drame a été qualifié par certains acteurs du secteur de la « plus grande tragédie de l’histoire de la téléréalité » en raison du nombre de victimes.

Dans les semaines qui ont suivi, plusieurs grilles de programmes ont été modifiées, et TF1 a notamment reporté la diffusion d’une nouvelle saison de Koh-Lanta pour marquer un temps de recueillement.

À l’étranger, le format suédois a poursuivi son parcours : après des saisons en 2014 et 2015, une troisième édition a été diffusée en 2017, remportée par le champion olympique de canoë-kayak Knut Holmann, et ayant aussi compté parmi ses participants l’ancienne skieuse de fond Vibeke Skofterud.

Onze ans après le drame, Dropped demeure un symbole douloureux dans l’histoire de la télévision française ; pour les familles des victimes, la disparition brutale de leurs proches reste une blessure ouverte et nombre d’entre elles espèrent en savoir davantage sur les circonstances exactes de l’accident. Si le format a perduré ailleurs, en France son nom reste indissociable de cette tragédie.