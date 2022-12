Financement du PAG: le Bénin a signé un accord à Luxembourg

La République du Bénin a conclu le lundi 19 décembre 2022, un accord de coopération avec le Luxembourg. Cet accord permettra de soutenir plusieurs piliers du programme d’action du gouvernement (PAG).

La coopération bilatérale entre le Bénin et le Luxembourg est actuellement réchauffée par la signature d’un accord entre les deux pays. En effet, le ministre béninois de l’économie et des finances, Romuald Wadagni et son collègue des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci sont actuellement à Luxembourg dans le cadre de la coopération existante entre les pays de Patrice Talon et le Luxembourg.

Au cours de ce séjour, ils ont signé avec Franz Fayot, ministre de l’Économie, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire du Luxembourg, un accord. Cet accord selon une publication du ministre Romuald Wadagni sur les réseaux sociaux permettra de soutenir plusieurs piliers du Programme d’actions du gouvernement dans les secteurs de la formation, de l’insertion professionnelle, de la finance inclusive innovante et de la digitalisation au Bénin.

