Fin de Sexion d’Assaut : cette sévère tacle de Booba met le feu à la poudrière

Le weekend dernier, GIMS annonçait que l’aventure « Sexion d’Assaut » prenait fin. Suite à cette annonce, Booba est sorti, via une publication Instagram, pour mettre le feu à la poudrière.

Décidément, les membres de Sexion d’Assaut n’auront pas réussi à accorder leurs violons, notamment, au sujet de la sortie de leur album, qui avait été annoncée, dans un premier temps, pour le 14 mai 2022, en marge de la tournée du groupe, puis repoussée. En tout cas, l’annonce est venue de GIMS, au détour d’un entretien que l’artiste français, d’origine congolaise, a donné à BFMTV, dont un extrait a été diffusé, le vendredi 7 octobre 2022.

Selon GIMS, « Ça a été, tellement, compliqué. On est parti sur un succès, c’était L’Apogée. On en a vendu plus d’un million [d’exemplaires]. Remettre la ceinture en jeu, après un parcours comme ça, il faut bien y réfléchir. Avec cette tournée, ça nous a permis de voir qu’au final, c’est mieux qu’on s’arrête-là. C’est plus sage. », a souligné l’artiste. « Il a été enregistré. On n’est pas tombé d’accord sur tous les sons, il n’y avait pas la même magie, et il était hors de question de prendre un risque, aussi gros. », a-t-il ajouté.

Ces déclarations, qui ont sonné, comme un coup de massue sur la tête des admirateurs de Sexion d’Assaut, n’ont pas manqué d’ameuter Booba. Le Duc de Boulogne, qui est en froid avec GIMS, depuis belle lurette, a profité de cette déconvenue que vient d’enregistrer le groupe, pour lancer une violente tacle.

Via une publication Instagram, le patron de Tallac Records a rappelé à l’opinion publique qu’il l’avait prévenue, quant à une stratégie de Sexion d’Assaut, visant à mentir, dans le seul but de vendre des tickets. En légende d’une capture d’écran de l’entretien de GIMS, Booba a écrit le message suivant : « @Gims ils vous ont menti pour vendre les places de leur tournée éclatée ! On vous avait prévenu. »