FIFA The Best: les 3 finalistes pour le titre de meilleur gardien sont connus

La FIFA a dévoilé ce mercredi, ses trois finalistes pour le titre de meilleurs gardiens qui sera décerné lors des prochains Trophées The Best. Sans surprise, on y retrouve Emiliano Martinez, vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine.

Qui prendra la place d’Edouard Mendy au palmarès du meilleur gardien aux trophées FIFA The Best? Ce mercredi, l’instance dirigeante du football mondial a dévoilé ses trois finalistes pour l’édition 2022 de cette distinction. Vainqueur de la Coupe du monde au Qatar avec l’Argentine et grand favoris, le portier d’Aston Villa Emiliano Martinez est dans la course finale.

Il sera en concurrence avec le portier du Maroc et du FC Séville Yacine Bonou, très en vue lors du Mondial 2022. Enfin, le troisième n’est autre que le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois, vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions la saison passée. Il y avait initialement cinq portiers en lice, mais les Brésiliens Ederson et Alisson ont été écartés par un panel d’experts.

🥁 The finalists for #TheBest FIFA Men's Goalkeeper Award are…



🇦🇷 @emimartinezz1

🇧🇪 @thibautcourtois

🇲🇦 Yassine Bounou — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 8, 2023

Le trophée sera décerné le 27 février prochain, lors d’une cérémonie organisée à Paris. Pour rappel, cette année seules les performances réalisées entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022, date de la finale du Mondial, sont prises en compte. Et c’est un jury international composé de sélectionneurs, de capitaines d’équipes nationales, de journalistes, mais aussi de supporters, qui sera chargé de choisir le gagnant.