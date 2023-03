FIFA The Best: Benzema sort du silence après le sacre de Messi

Dans des messages postés sur ses réseaux sociaux ce mardi, Karim Benzema a réagi à la cérémonie The Best de la FIFA, qui a vu Lionel Messi être sacré meilleur joueur de l’année 2022.

Lundi dernier, la FIFA a décerné ses distinctions individuelles, au titre de l’année 2022, lors de la cérémonie des Trophées The Best qui s’est déroulée à Paris. Et c’est Lionel Messi qui est reparti avec le prix de meilleur joueur, ce qui n’a pas été du goût de tout le monde notamment de Karim Benzema. Auteur d’une dernière saison exceptionnelle avec le Ballon d’Or France Football remportée, le Nueve est venu seulement troisième derrière Messi et Mbappé.

Karim Benzema a pris la parole sur les réseaux sociaux mardi pour tacler à sa façon ces distinctions décernées par la FIFA. «J’y suis arrivé seul», a-t-il notamment lâché sur Twitter avant de poursuivre sur Instagram en reprenant un post d’un compte fan détaillant tous ses nombreux titres et toutes ses récompenses individuelles remportés sur l’année civile. «Nueve 2022…69», a-t-il ajouté en commentaire. Pour finir, il a publié une autre story avec une photo de lui tout sourire accompagné du message «bonne nuit».

👀 Benzema luce su palmarés del año en Instagram…



…después de no ganar ayer el premio 'The Best'. 🏆 pic.twitter.com/4wXMsvZTa1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 28, 2023

Pour rappel, le Real Madrid avait boycotté la cérémonie organisée par la FIFA à Paris. Selon Marca, le club Merengue n’a pas compris l’absence de Vinicius Jr dans le 11 type de l’année, et regrette également, qu’en plus de Benzema, Thibaut Courtois et Carlo Ancelotti aient respectivement perdu les titres de meilleur gardien et meilleur entraîneur de l’année au profit des Argentins Martinez et Scaloni.