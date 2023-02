FIFA: le pays hôte du prochain Mondial des clubs dévoilé

La FIFA a dévoilé le pays organisateur de la Coupe du monde des clubs champions 2023. Et l’instance mondiale a choisi l’Arabie Saoudite.

La Coupe du monde des clubs champions 2022, remportée par le Real Madrid, a à peine baissé son rideau que la FIFA se penche déjà sur la prochaine édition. L’instance faîtière du football mondial vient en effet de dévoiler le pays organisateur de la prochaine édition.

Et l’institution dirigée par Gianni Infantino a porté son choix sur l’Arabie Saoudite. L’information a été rendue publique par la Fédération saoudienne de football dans un post sur ses réseaux sociaux.

Alors que la dernière édition s’est tenue au Maroc, c’est la première fois que l’Arabie Saoudite va accueillir cette compétition de la FIFA. Sept des dix-neuf précédentes éditions se sont tenues dans des pays du Golfe: les Émirats arabes unis (2009, 2010, 2017, 2018 et 2021) et le Qatar (2019 et 2020). Le tournoi aura lieu du 12 au 22 décembre 2023 dans des villes encore à déterminées.

A moins que la FIFA ne décide de changer le format, cette prochaine édition devrait ressembler aux précédentes, avec le vainqueur de la Ligue des champions et le lauréat de la Copa Libertadores qui entrent en piste en demi-finale.

Quoi qu’il en soit, le choix de la Fifa confirme la volonté de l’Arabie Saoudite d’investir massivement dans le football. Le Royaume postule pour accueillir la Coupe du monde 2030, en compagnie de la Grèce et de l’Egypte. Cette désignation est un signal positif pour sa candidature.

الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA:



السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023 🇸🇦#مونديال_الأندية_بالسعودية#Clubwc pic.twitter.com/2a2pjE87Qi — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 14, 2023