Festizik Cotonou Barbecue 2022: Pari-gagné pour Moov Money

Lancé le jeudi 21 juillet, à Canal Olympia de Wologuede, le Festival Cotonou Barbecue 2022 a pris fin lundi 1ier août, sur une note de satisfaction des festivaliers et du sponsor officiel de l’évènement Moov Money.

Démarré en grande pompe avec un show titanesque du roi de la street, Blaaz, le Festival Cotonou Barbecue 2022 qui a connu son épilogue lundi, laisse inéluctablement des souvenirs indélébiles dans la mémoire de milliers de festivaliers. Pour Moov Money et les festivaliers, l’évènement s’est terminé sur une note de satisfaction avec une prestation impeccable de la chanteuse béninoise Oluwa Kemy.

De manière globale, le festival s’est bien déroulé avec Moov Money comme sponsor officiel, selon Prince Emmanuel Viode, responsable Go To Market Moov Money. « Nous avons eu des débuts un peu timides vu la faible présence des festivaliers, mais il faut dire qu’à partir du troisième jour déjà, l’affluence a commencé à s’installer et pour tout ce qui est lié au service Moov Money sur le site, il faut dire que les festivaliers ont été informés et se sont engagés davantage à pouvoir utiliser les services du réseau Moov », a-t-il déclaré à notre micro.

Objectif atteint..!

Des informations officielles obtenues par BENIN WEB TV, Moov Money s’est positionné sur le Festival Cotonou Barbecue 2022, « dans le but de pouvoir aller à la rencontre de ses abonnés et de leur faire vivre une belle expérience client durant ce festival ». Un objectif qui a été atteint, selon les responsables de Moov Money.

Plusieurs activités telles que trois grandes soirées (vendredi, Samedi et Dimanche) ont été dédiées à Moov Money dans le cadre de ce festival. Durant ses trois jours d’animations intenses à caractère convivial, des goodies ont été gagnés et, des challenges au profit des restaurateurs et des débits de boissons pour les inciter à préférer Moov Money dans leurs activités.

Comme Dorothée, une Française en séjour à Cotonou, Cécile, une Togolaise, a également reçue de gadget, le samedi 30 juillet dernier tout comme de nombreux Béninois.

Un abonné Moov Money gagne un chèque de 2.000.000

Outre les téléphones portables, les poquets WIFI, de gros lots, notamment un chèque de 2.000.000 de FCFA, ont été gagnés par des abonnés Moov Money à Canal Olympia. Soulemane Daouda, un cultivateur résident à Banikoara, au nord du Bénin, a reçu un chèque de 02 millions de francs CFA, dans la soirée du dimanche 31 juillet 2022.

Il est le 2.000.000ème abonné de Moov Money. Dans sa déclaration, il a dit être heureux de ce que Moov Money lui a fait: « Je suis très ému de cette surprise que Moov m’a faite », a-t-il dit. « Nous sommes une famille, une très grande famille et nous travaillons pour pouvoir honorer nos abonnés. Raison pour laquelle le 2.000.000ème abonné de Moov Money a été honoré », a confié le Responsable Go To Market Prince Emmanuel Viode.

« Je suis plus que satisfaite… »

Quelques festivaliers interrogés ont exprimé leurs satisfactions pour le Festizik Cotonou Barbecue 2022 qui a tenu en haleine de milliers de Béninois durant près de deux semaines.

« Chaque année, le niveau d’organisation monte. Cela se ressent notamment dans les prestations et la qualité des artistes invités. Pour vous dire vrai, je suis plus que satisfaite… On a eu de grands artistes d’autres pays qui sont venus mettre le « feu » », a déclaré A. G, une des festivaliers interrogés.

« Moov Africa a assuré, ils ont mis le parquet », a renchéri un autre festivalier, Olivier. D, ajoutant: » C’était du beau, du bon et du bien ».

Festizik Cotonou Barbecue, qu’est-ce que c’est?

Le Festizik Cotonou Barbecue est une foire culinaire à caractère festif organisé par KAWERU Group autour des grillades et de la musique. Il réunit les plus grands spécialistes de grillades et de la cuisine pour une grande démonstration de goût. Il se déroule pendant les vacances et offre une occasion de divertissement aux populations de Cotonou et du Bénin.

Cette année, il s’est déroulé à Canal Olympia Wologuede du 21 juillet au 1er août 2022 de 00h à 00h (H24). Le Festizik Cotonou Barbecue prône l’entreprenariat agro-alimentaire et offre un terrain d’expression aux restaurants du terroir et les artistes locaux.

Durant plusieurs jours, les exposants mettent à disposition des papilles gustatives des participants, une explosion de saveurs dans une ambiance festive, agrémentée de plusieurs jeux et tableaux artistiques à couper le souffle.