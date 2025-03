Fermeture frontière Bénin-Niger: Soglo et Yayi bientôt chez Tiani

- Publicité-

Les anciens présidents béninois, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, sont attendus prochainement au Niger pour des échanges avec les autorités de Niamey en vue d’une possible réouverture des frontières entre les deux pays.

Invité sur RFI ce lundi, Nicéphore Soglo a révélé que c’est le général Abdourahamane Tiani, président de la transition au Niger, qui lui a adressé cette invitation officielle. Si la date du déplacement n’est pas encore fixée, l’ancien chef d’État a assuré qu’il s’y rendra bientôt aux côtés de Boni Yayi pour poursuivre les discussions sur cette question cruciale pour les deux pays.

Retour sur la crise ayant conduit à la fermeture des frontières

La fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger remonte à août 2023, après le coup d’État militaire du 26 juillet 2023 ayant renversé Mohamed Bazoum. En réaction, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dont le Bénin est membre, a imposé des sanctions économiques et diplomatiques sévères au Niger. Parmi les mesures adoptées figuraient la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Le Bénin qui s’était plié aux mesures de la CEDEAO a finalement révisé sa position.

Mais du côté de Niamey, les autorités de Niamey sous des prétextes sécuritaires ont maintenu fermer leur frontière malgré les mains tendues des autorités béninoises.