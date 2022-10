Femmes enceintes : 05 techniques pour bien choisir son pantalon de grossesse  

Les pantalons de grossesse sont destinés aux femmes enceintes, pendant la grossesse, mais aussi juste après l’accouchement. Et pour cause, rares sont les femmes qui arrivent à remettre leur ancien jean juste après la naissance de bébé. C’est pourquoi il est conseillé d’opter pour des pantalons de grossesses.

À la fin du premier trimestre, il devient de plus en plus difficile de camoufler votre ventre. Non seulement ça, mais vous vous sentez plutôt coincée dans vos vêtements réguliers, surtout vos pantalons. Idéalement, vous préfériez ne pas dépenser une fortune en vêtements de grossesse que vous ne porterez que quelques mois. Or c’est nécessaire d’opter pour des pantalons de grossesses.

En effet, ce fameux pantalon est un incontournable et, puisqu’il vous accompagnera tout le long de votre grossesse (et même après), il est primordial de bien le choisir. Depuis quelques années, l’offre explose et les styles et modèles de pantalons sont fort nombreux. Devant cette variété pléthorique, il peut être difficile de faire un choix éclairé et judicieux; surtout que vous ne comptez peut-être pas investir dans l’achat de plusieurs paires. Voici comment s’y prendre.

Optez pour un pantalon taille basse et ajustable

L’une des clés pour choisir un pantalon de maternité est de se tourner vers ceux qui ont une taille basse et ajustable. Ce modèle est idéal car il est possible d’étirer et de réduire la pression dans le bas du dos et la région abdominale, ainsi que d’affiner la silhouette. Le pantalon taille basse peut se porter tout au long de votre grossesse et même après l’accouchement. C’est aussi généralement le meilleur choix pour les chaudes journées d’été.

Choisissez parmi une variété de jeans

Sur le marché, il existe de nombreuses options de vêtements pour femmes enceintes. Ainsi, vous pouvez trouver différents modèles, y compris des jeans de maternité en tissu de coton pour que votre ventre soit bien enveloppé. Il existe également des chevilles étroites ou larges, des tailles basses ou hautes, des coupes droites et des ceintures ajustables ou élastiques, qui vous permettront de vous sentir à l’aise et à la mode.

Evitez les tissus rigides

Lorsque vous choisissez un pantalon de maternité, vous devez faire attention à son tissu. Le meilleur dans ces cas-là est le coton, qui en plus d’apporter du confort, apporte de la fraîcheur et permet la transpiration, surtout en été. Au contraire, évitez les tissus rigides et optez pour ceux comme le lycra, qui vous offriront une plus grande mobilité.

Portez la taille de pantalon habituelle

Lors du choix de votre pantalon de grossesse, il est important d’acheter votre taille habituelle. N’oubliez pas que ce qui va grossir, c’est votre ventre. Pour cela, regardez bien le modèle ainsi que la largeur et la hauteur de l’élastique à la taille. Cela permettra à votre ventre de rentrer dans la ceinture de votre pantalon. Par exemple, si vous portez une taille M, votre pantalon de maternité vous conviendra alors dans une taille M. Cependant, comme nous l’avons mentionné précédemment, il est essentiel de toujours essayer les vêtements avant de les acheter. Car tous les corps ne sont pas identiques et ne grandissent pas dans la même proportion.

Optez pour des pantalons qui serviront tout au long de la grossesse

Une autre astuce à suivre est d’opter pour un pantalon de maternité qui vous sera utile tout au long de la gestation. Les vêtements en spandex et élasthanne, avec une large taille élastique, sont parfaits à porter pendant les neuf mois. Recherchez ceux qui peuvent être lavés plusieurs fois sans endommager leur tissu. En ce sens, les plus recommandables sont le coton.