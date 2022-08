Félix Tshisekedi prend les commandes de la SADC

Le président Congolais, Félix Tshisekedi, a reçu de son homologue du Malawi et président sortant, Lazarus Chakwera, le mercredi 17 août 2022, les attributs du pouvoir en tant que nouveau président en exercice de la Communauté de développement de l’Afrique Australe (SADC).

La cérémonie inaugurale du quarante-deuxième sommet la Communauté de développement de l’Afrique Australe (SADC) s’est déroulée à Kinshasa, le mercredi 17 août 2022. A cette occasion, le président Congolais Félix Fshisekedi, auréolé de son nouveau statut, a dans son discours d’acceptation, indiqué que son pays allait poursuivre le travail amorcé par son prédécesseur dont il a salué, du reste, le brillant mandat.

Un mandat qui, a-t-il dit, a permis à la SADC de réaliser certains projets intégrateurs nonobstant l’environnement délétère qui mettait en mal son fonctionnement suite à l’avènement de la Covid-19. De ce fait, il a indiqué qu’il misera sur le concours de l’ensemble des Etats membres pour atteindre les objectifs fixés par les pères fondateurs de cette organisation sous régionale.

Tshisekedi très engagé…!

Dans son discours, M. Tshisekedi a affirmé l’engagement de la RDC à appuyer, via son gouvernement, la mise en œuvre des Programmes et projets inscrits dans le Plan indicatif régional de développement stratégique (RISDP 2020-2030) tel qu’inspiré par la vision 2050 de l’Organisation. Révélant un pan de son programme d’action, le Chef de l‘Etat congolais a déclaré qu’il s’attèlera, durant son mandat, à implémenter tout Programme destiné au développement des infrastructures ainsi que des services régionaux en lien avec les différentes stratégies visant à stimuler l’intégration économique et l’éradication de la pauvreté dans la sous-région.

Tshisekedi a, par ailleurs, salué la solidarité de la SADC vis-à-vis de la RDC et de sa population au moment où, a-t-il ajouté, « le pays est victime d’une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda ». L’occasion était propice pour lui, de remercier de vive voix des Etats tels que l’Afrique du Sud, le Malawi et la Tanzanie dont les troupes combattent au front aux côtés des forces congolaises pour le retour de la paix à l’Est de la RDC.