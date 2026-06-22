Faustine Bollaert stupéfaite par le témoignage d’une invitée consommant « 80.000 euros de cocaïne par an »

Ce jeudi 19 juin 2026, l’émission Ça commence aujourd’hui, diffusée sur France 2, a consacré un numéro au thème sensible des addictions et de leurs répercussions. Parmi les invités, Charlotte, une jeune femme, s’est livrée avec une rare franchise sur sa lutte contre une addiction sévère à la cocaïne. Lors de son témoignage face à l’animatrice Faustine Bollaert, elle a révélé des aspects méconnus de sa consommation, ainsi que les coûts financiers et les dangers associés à cette dépendance. Ce témoignage a profondément marqué les téléspectateurs et mis en lumière des pratiques peu fréquentes mais aux conséquences particulièrement graves.

Charlotte a évoqué une période sombre durant laquelle elle était totalement sous l’emprise de la drogue. Au plus fort de sa dépendance, elle consommait jusqu’à cinq grammes de cocaïne par jour, un volume considérable qui a pris progressivement le contrôle de son existence. Interrogée sur les dépenses engendrées, elle a estimé avoir investi approximativement 80 000 euros par an pour financer son addiction, un chiffre qui illustre la place centrale qu’occupait la cocaïne dans sa vie quotidienne.

Cette réalité chiffrée donne un aperçu de l’ampleur financière de ce type de dépendance, qui ne se limite pas uniquement aux conséquences sur la santé, mais impacte aussi lourdement la situation économique des personnes concernées. Par ailleurs, le témoignage de Charlotte a mis en exergue une pratique peu habituelle de consommation, qui a particulièrement surpris Faustine Bollaert et le public.

Une consommation par voie vaginale aux risques élevés

Charlotte a révélé qu’elle ne se limitait pas à la consommation nasale, la méthode la plus courante, mais utilisait également la voie vaginale pour consommer la cocaïne. Elle a expliqué que cette méthode permettait une absorption beaucoup plus importante de la substance. En effet, elle compare l’introduction de la cocaïne à l’insertion d’un tampon, expliquant que la muqueuse vaginale, très vascularisée, favorise une absorption rapide et efficace, bien supérieure à celle de la muqueuse nasale. Ce mode de consommation lui procurait un « shoot » particulièrement puissant.

Charlotte a cependant insisté sur les dangers majeurs liés à cette pratique, soulignant qu’elle avait subi de nombreuses overdoses. La consommation intravaginale expose à des risques sanitaires graves, dont des lésions des muqueuses, des infections et des complications médicales qui peuvent mettre la vie en danger. Cette révélation a notamment choqué l’animatrice Faustine Bollaert, qui ne connaissait pas cette méthode de consommation.

En exposant son vécu, Charlotte a offert un éclairage précieux sur les différentes facettes de la dépendance à la cocaïne, au-delà des clichés habituels. Son témoignage met en avant non seulement le coût exorbitant de l’addiction, mais aussi des pratiques de consommation pouvant aggraver considérablement les risques de santé. Ces révélations contribuent à sensibiliser le grand public sur l’étendue et la complexité des trajectoires des personnes aux prises avec la drogue.