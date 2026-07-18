Faustine Bollaert en vacances découvre un stand coquin à la fête foraine

Faustine Bollaert, animatrice télé bien connue, a récemment partagé sur Instagram une anecdote insolite survenue lors de ses vacances en famille. Elle a découvert dans une fête foraine un stand proposant comme lots des peluches aux formes très explicites, manifestement destinées à attirer l’attention par leur humour décalé. Cette publication a généré une curiosité certaine parmi ses abonnés, soulignant une facette moins sérieuse et plus ludique de l’animatrice, souvent très investie dans son travail et dans le partage de sa vie quotidienne sur les réseaux sociaux.

Dans une story postée le vendredi 17 juillet 2026, Faustine Bollaert montre une machine à grappin remplie uniquement de peluches en forme de pénis, de différentes couleurs allant du beige clair au marron foncé. Certaines peluches sont mêmes dotées de petits yeux et joues roses, comme pour accentuer le côté décalé et humoristique de ces objets. La légende sobre « Qui joue ? » accompagne cette image, laissant libre cours à l’imagination et aux réactions des internautes qui ont rapidement relayé ce moment cocasse.

Ce choix de lots peu conventionnels dans une fête foraine, habituellement réservée à un public familial, interpelle par son audace et son style. Plusieurs balles colorées en vert, bleu et blanc, ainsi que des cœurs en tissu, viennent compléter ce tableau original et inhabituel dans un cadre destiné aux divertissements traditionnels. Cette publication s’inscrit dans la continuité du fil de partage de Faustine Bollaert, qui multiplie les moments de sa vie privée sur Instagram, notamment en période de vacances estivales.

Une maman engagée et active sur les réseaux sociaux

Parallèlement à son rôle d’animatrice, Faustine Bollaert se distingue par son investissement dans sa vie de famille et par sa présence assidue sur les réseaux sociaux. Mère de deux enfants, Abbie et Peter, issus de sa relation passée avec l’écrivain Maxime Chattam, elle partage régulièrement des instants de leur quotidien et s’exprime avec sincérité sur les défis de la parentalité. Dans une interview récente accordée au média Lou, elle évoquait notamment sa tendresse pour ses enfants avec émotion, décrivant des gestes d’affection concrets et des moments de complicité simples, comme l’odeur réconfortante du couffin de son fils ou les marques du cocon familial sur leurs objets.

Concernant sa fille Abbie, âgée de 12 ans et en pleine adolescence, Faustine Bollaert racontait leur relation teintée d’humour et de compréhension mutuelle. Elle dressait le portrait d’une adolescente typique du début de cette phase, parfois boudeuse et avide d’intimité au réveil, ce qui donne lieu à des échanges pleins de spontanéité et d’affection. Cette période est d’ailleurs pour l’animatrice une occasion d’apprécier la complicité croissante avec sa fille, qui partage progressivement son sens de l’humour et ses goûts personnels, notamment vestimentaires, tout en construisant sa propre identité.

Son fils Peter, âgé de 10 ans, complète ce tableau familial. Faustine Bollaert décrit ses deux enfants comme un équilibre « doux mélange » entre elle-même et leur père, soulignant un lien familial fort malgré leurs différences. Les réseaux sociaux de l’animatrice deviennent ainsi une fenêtre ouverte sur cette vie intime et les liens affectifs qui unissent les membres de sa famille, tout en reflétant les réalités parfois complexes de la parentalité moderne.