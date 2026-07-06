Faustine Bollaert, animatrice célèbre pour son émission Ça commence aujourd’hui, a récemment dévoilé quelques détails touchants sur la vie de ses enfants, Abbie et Peter. À travers un échange intime sur Instagram avec le média Lou, elle a mis en lumière la complicité grandissante avec sa fille de 12 ans ainsi que les expressions linguistiques surprenantes de son fils âgé de 10 ans. Ces confidences offrent un aperçu rare de la vie familiale de cette figure médiatique très discrète sur sa sphère privée et montrent la diversité des caractères et des influences qui façonnent ses enfants.

Faustine Bollaert est ainsi la mère d’Abbie, 12 ans, et de Peter, 10 ans, deux enfants qui évoluent chacun à leur manière. Bien qu’elle protège leur intimité, l’animatrice se prête au jeu de la confidence à l’occasion et partage avec tendresse certains traits de caractère et habitudes de sa progéniture, soulignant à la fois leurs singularités et les liens qui les unissent.

Abbie et Peter : deux personnalités distinctes dans un foyer enrichi par la diversité

Abbie, l’aînée, entre doucement dans l’adolescence et manifeste déjà une complicité particulière avec sa mère. Faustine Bollaert explique que leur relation s’approfondit et que la jeune fille commence à s’approprier des codes comme l’ironie et le second degré dans leurs échanges. La mère raconte avec amusement que sa fille n’hésite pas à lui emprunter ses vêtements, un geste habituel dans les relations mère-fille, signe de confiance et d’affection.

L’humour de Faustine semble également marquer Abbie, qui apprécie tout particulièrement ce trait de caractère chez elle. Parallèlement, Abbie montre un intérêt certain pour l’univers littéraire de son père, Maxime Chattam, écrivain spécialisé dans les récits mystérieux et parfois sombres. Faustine décrit sa fille comme porteuse d’un mélange subtil entre les deux influences parentales : l’humour décontracté de sa mère et les ambiances intrigantes du monde paternel.

Du côté de Peter, la dynamique est différente. Le garçon, décrit comme ultrasociable, reflète davantage la nature extravertie de sa mère. Cependant, un aspect surprend et déstabilise parfois Faustine : son vocabulaire. Peter emploie régulièrement des expressions comme « wesh », un terme d’argot fréquemment utilisé par les jeunes et qui suscite chez sa maman un amusement mêlé d’incompréhension. Ce détail linguistique met en lumière les différentes influences culturelles et sociales auxquelles les enfants peuvent être exposés aujourd’hui.

Cette particularité de Peter se distingue nettement du comportement de sa sœur aînée, qui, selon Faustine, n’a jamais utilisé de grossièretés, même dans des moments de tension familiale. Abbie a toujours été perçue comme plus calme à ce niveau-là, ce qui illustre les contrastes et la richesse des caractères au sein d’une même fratrie.